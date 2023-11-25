سفارة إسرائيل في مانيلا تعرب عن ارتياحها إزاء إطلاق حماس سراح فلبيني

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أعربت السفارة الإسرائيلية في الفلبين، اليوم السبت، عن ارتياحها إزاء إطلاق سراح حركة حماس الفلبيني جيمي باتشيكو.

وأكدت السفارة، إطلاق سراح الفلبيني، الذي تم احتجازه كرهينة، خلال ذروة الحرب بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية.

يأتي بيان السفارة في أعقاب اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" على هدنة إنسانية تستمر أربعة أيام.

كانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، أن حركة "حماس" أطلقت سراح 11 مواطنا أجنبيا- 10 تايلانديين وفلبينيا واحدا- أمس الجمعة، بعد خطفهم في السابع من أكتوبر الماضي.