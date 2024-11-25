 وكيل صحة شمال سيناء يتفقد أعمال تأهيل ورفع كفاءة مرافق مستشفى الشيخ زويد المركزي - بوابة الشروق
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وكيل صحة شمال سيناء يتفقد أعمال تأهيل ورفع كفاءة مرافق مستشفى الشيخ زويد المركزي

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 7:22 م | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 7:24 م

تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتورة منى يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور أيمن صلاح مدير إدارة الحوكمة، أعمال رفع كفاءة المرافق والإصحاح بمستشفى الشيخ زويد المركزي.

وأكدت الدكتورة منى حرب أنه خلال الزيارة، تفقد الدكتور أحمد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، وتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

وأشار الدكتور أيمن صلاح إلى أن تعليمات وكيل الوزارة بضرورة المتابعة لأعمال رفع كفاءة وتأهيل المستشفيات والعمل على سرعة الانتهاء منها، مما سيكون له أثر في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

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