 استشاري أمراض باطنة: الضغط العصبي المزمن سبب وفاة محمد رحيم - بوابة الشروق
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استشاري أمراض باطنة: الضغط العصبي المزمن سبب وفاة محمد رحيم


نشر في: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 3:53 ص

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري الأمراض الباطنة والغدد الصماء، أن محمد رحيم كان مريضًا يتردد على عياداته منذ 10 سنوات، وكان شخصًا محترمًا جدًا وفنانًا عالميًا، مقدمًا التعازي للوسط الفني على رحيل الملحن محمد رحيم.

وأوضح "رشوان"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد رحيم تعرض للكثير من الأشياء التي يصفها بـ"المؤسفة"، مشيرًا إلى أن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت مشابه لسبب وفاة محمد رحيم وهو الضغط العصبي المزمن.

وشدد على أن الإنسان يتأثر بالضغط والقهر والضغط العصبي المزمن، الذي يُعد في منتهى الخطورة ويجب الحذر منه.

وتابع: أي شخص مبدع في مجاله، عندما لا يُقدر التقدير الكامل له، سينتهي به المطاف لمشاكل صحية قد تصل إلى الموت، موضحًا أن جسم الإنسان يتجدد كل 5 سنوات، إلا أن المخ والخلايا العصبية والقلب لا يتجددون، والقلب يتأثر بالضغوط العصبية والنفسية أكثر من المخ.

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