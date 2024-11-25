مسئول إسرائيلي: مجلس الوزراء يجتمع غدا لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله

قال مسئول إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع غدا لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يمكن الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، فيما أفاد مسئول لبناني بأن واشنطن أبلغت بيروت أنه يمكن الإعلان عن اتفاق في غضون ساعات.

وصرح مسئولون إسرائيليون في وقت سابق من اليوم، بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة، بينما أعرب مسئولان لبنانيان كبيران عن تفاؤل حذر، وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري اليوم الاثنين عن مسئول أمريكي كبير لم ينشر اسمه قوله إنّ إسرائيل ولبنان توصلتا إلى شروط لإنهاء الصراع، وإن من المتوقع أن توافق إسرائيل على المقترح غدا الثلاثاء.

وأوضح مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أنّ المحادثات نحو وقف إطلاق النار مع حزب الله "تتقدم" لكنه أكد أن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إنه لم تعد هناك عقبات جدية، أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة.

وأوضح بو صعب أن المقترح ينص على انسحاب عسكري إسرائيلي من جنوب لبنان ونشر قوات نظامية للجيش اللبناني في منطقة الحدود في غضون 60 يوما.

واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية. وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت، كما أطلق حزب الله أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل أمس الأحد.

وفي بيروت، شنت إسرائيل اليوم الاثنين، غارات جوية عنيفة على الضواحي الجنوبية مما أدى إلى تطاير الشظايا فوق العاصمة اللبنانية.