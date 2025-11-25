 محافظ القليوبية يتابع جاهزية اللجان العامة للفرز بـ6 لجان على مستوى المحافظة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية يتابع جاهزية اللجان العامة للفرز بـ6 لجان على مستوى المحافظة

محمود عواد
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 3:42 م

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تجهيز واستعداد 6 لجان عامة للفرز بمراكز ومدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر وقليوب، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان انتظام واستقرار مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان العامة جاهزة تمامًا لبدء أعمال الفرز فور انتهاء عملية التصويت، موضحًا أن المحافظة استكملت جميع التجهيزات الفنية واللوجستية داخل المقار، بما يشمل الإضاءة، ومناطق الانتظار، ومسارات دخول القضاة وأطقم العمل، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان العامة وضمان سير العمل دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات في المدن والمراكز، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان المتابعة المستمرة والتعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة منظمة لضمان سير عملية الفرز في أجواء آمنة ومنضبطة.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مقار اللجان العامة، مؤكداً أن جاهزية اللجان تأتي نتيجة استعدادات مكثفة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدستوري في أفضل صورة.


