وصف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مشهد انتخابات مجلس النواب في المحافظة بالصورة مشرفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن محافظة شمال سيناء لها طبيعة خاصة، مؤكدا أن هناك عاملين أساسيين وراء هذه الخصوصية التي تلقي بظلالها على أي مشهد انتخابي.

وأوضح أن العامل الأول هو أن المحافظة أنهت الحرب على الإرهاب قبل سنوات معدودة وبالتالي أي مظهر للتعبير عن الوطنية يجتمع حوله المواطنون.

وأشار إلى أن العامل الثاني يتمثل في الطبيعة القبلية، موضحًا أن 90% من أهالي المحافظة هم من قبائل العرب، الذين لديهم عادات وتقاليد خاصة بهم.

ولفت إلى أن هذه العادات صارمة جدًا، وعندما يكون هناك حدث مثل الانتخابات فإن الأهالي يتجمعون حوله ويخرجون بشكل منظم في مثل هذه الاستحقاقات.

وأفاد محافظ شمال سيناء، بعدم رصد أي مخالفات خلال عملية الانتخابات، موضحًا أنه كان هناك حالتان صحيتان لرجل وسيدة من كبار السن وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد وغادرا أمس.

وبدأ أمس الاثنين، المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.