أغلقت اللجان الانتخابية بالإسماعيلية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساءً، معلنة انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد اليوم الثاني حضورًا كثيفًا للناخبين في عدد من اللجان، بينما كان الإقبال متباينًا في لجان أخرى بالمحافظة.

وأجرت مديرية الصحة بالإسماعيلية إجراءات وقائية للكشف الطبي على المواطنين أمام اللجان، من خلال الفرق الطبية التي قدمت خدمات صحية متنوعة خلال أيام التصويت، إلى جانب مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية في توفير مياه شرب نظيفة ومساعدة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم.

ويخصص للإسماعيلية 8 مقاعد في مجلس النواب، منها 5 مقاعد بنظام الفردي و3 مقاعد بنظام القائمة، وتضم المحافظة 3 دوائر انتخابية و3 لجان عامة و182 لجنة فرعية و168 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة.