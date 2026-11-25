التقت الإعلامية رندة أبو العزم، اليوم الأربعاء، بوزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، فيما نشرت صفحته الرسمية على فيسبوك صورة من اللقاء.

وعلق فاروق حسني، على الصورة: «سعدتُ اليوم بلقاء الإعلامية القديرة رندة أبو العزم، صاحبة الحضور المميز والمسيرة الإعلامية الثرية والمتفردة، التي رسخت على مدار سنوات مكانتها كواحدة من أصحاب البصمة الخاصة في الإعلام بمصر والعالم العربي، بما تتمتع به من رقي في الحوار، ووعي، وثقافة، وحضور لا تخطئه العين».

وأكد «حسني»، أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون يسعدها التعاون مع «أبو العزم»، والاستفادة من خبراتها الإعلامية الكبيرة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل الثقافي والإبداعي، متمنيًا لها دوام النجاح والتألق، مزيدًا من العطاء والإبداع، وأن تظل دائمًا كما عهدناها، نموذجًا للإعلام الراقي، وصاحبة حضور يترك أثرًا طيبًا.

ولم يكن لقاء فاروق حسني، الوحيد الذي أجرته رندة أبو العزم، إذ أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري، صباح اليوم، عن لقاء جمعها بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث دار حوار حول دور الإعلام في رفع الوعي بقضايا المياه بين مختلف شرائح المجتمع المصري، وتقديم القضايا والتحديات المائية للمواطنين بصورة دقيقة وواضحة ومبسطة، بما يسهم في تعزيز إدراك المواطنين لأهمية المياه، ودعم مشاركتهم في جهود الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وخلال بيان صحفي، أعرب «سويلم» عن تقديره للمسيرة الإعلامية المتميزة لـ«أبو العزم»، الممتدة على مدار سنوات طويلة، وما تتمتع به من مهنية ومصداقية، ودورها في تغطية العديد من القضايا الوطنية والعربية المهمة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الإعلامية الوطنية المتميزة في دعم جهود التوعية بقضايا المياه.

وأشار «سويلم»، إلى أن الإعلام شريك أساسي في نقل حقائق الوضع المائي في مصر، في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، وفي التعريف بجهود الدولة ومشروعات الوزارة في مجالات تأهيل الترع، والتحول إلى نظم الري الحديث، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وذلك بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية ووضوح الرسالة الإعلامية، ويصل إلى المواطن بشكل مباشر.