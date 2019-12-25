الغندور: لن أتحدث عن «الفار» التزاما بقرار اتحاد الكرة

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لم يقدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إجابة واضحة بشأن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح الغندور عبر قناة أون سبورت "ملتزم بقرار اتحاد الكرة بعدم الحديث في الأمر، بالطبع ليس على سبيل حظر النشر".

وأضاف "هناك معلومات لا أعرفها، لذا لا أريد ترديد معلومة مغلوطة".

وكشف رئيس لجنة الحكام "هناك مؤتمر صحفي سيعقده اتحاد الكرة خلال يومين أو ثلاثة للحديث عن الأمر"

وأشار رئيس لجنة الحكام "إذا كانت الأموال جاهزة وطلبنا تطبيق التقنية وصدرت الموافقة من المجلس الدولي، وحصلنا على الرخصة، ستطبق التقنية".