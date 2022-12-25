محافظ الفيوم يتابع توافر السلع بفرع الشركة المصرية بالحواتم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمنطقة الحواتم، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعلي حسن مدير الرقابة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة للمعروض من السلع الغذائية الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، مثل الأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن النباتي، والمنظفات وغيرها، واطمأن المحافظ على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالمحال التجارية.

وأكد "الأنصاري" ضرورة إعلان الأسعار للجمهور بشكل واضح، وتزويده برصيد السلع الغذائية الأساسية أولاً بأول، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.