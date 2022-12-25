 مصرع شخصين على الأقل في سقوط حافلة بأحد أنهار إسبانيا - بوابة الشروق
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مصرع شخصين على الأقل في سقوط حافلة بأحد أنهار إسبانيا

وكالات
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:54 ص
لقي شخصان على الأقل مصرعهما، في حادث سقوط حافلة في النهر بينما كانت تحاول عبور جسر في منطقة غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، حسبما ذكرت هيئة خدمات الطوارئ.

ووقع الحادث بالقرب من فيجو والحدود مع البرتغال، بحسب وكالة "فرانس برس".

ذكرت صحيفة "لا فوز دي غاليسيا" الإقليمية أن الحافلة كانت تقل أشخاصا في زيارة إلى أحبائهم المسجونين في مونتيروسو بوسط غاليسيا.

وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم انتشال جثتين بينما تم إنقاذ شخصين آخرين ونقلهم للمستشفى بينهم سائق الحافلة.

وقالت في تغريدة على تويتر مرفقة بصورة للحافلة في المياه الهائجة: "ربما يكون هناك المزيد من الأشخاص داخل الحافلة".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين لكن لم يتم تأكيد ذلك من المسؤولين.

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