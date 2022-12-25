تعيين الزعيم السابق للمتمردين الماويين رئيسا لوزراء نيبال

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عُين الزعيم السابق للمتمردين الماويين بوشبا كمال داهال، المعروف باسم "براتشاندا"، رئيسا جديدا لوزراء نيبال، في نهاية مفاجئة للدراما السياسية التي شهدت تغيرا للسلطة بين ليلة وضحاها.

وقامت الرئيسة بيديا ديفي بنداري بتعيين داهال، بموجب الفقرة رقم 76 (2) من الدستور، حسبما ذكر مكتب الرئيسة في بيان.

ومن المنتظر أن يؤدى داهال اليمن غدا الإثنين، وسيكون بحاجة لإثبات تمتعه بأغلبية في البرلمان في غضون شهر.

وعاد داهال للسلطة لثالث مرة بدعم من حزب المعارضة الرئيسي "سي بي إن-يو إم إل"، وحوالي اثني عشر حزبا هامشيا آخر، بعد ساعات من انفصال حزبه عن التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، شير باهادور ديوبا.

ووفقا لصحيفة "كاتاماندو بوست"، حصل داهال على دعم 169 نائبا في المجمل في البرلمان القوي المؤلف من 275 نائبا.