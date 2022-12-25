أبها يواصل صحوته في الدوري السعودي بثنائية أمام العدالة

واصل فريق أبها صحوته في بطولة (دوري روشن) السعودي للمحترفين، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه العدالة، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ضمك مع ضيفه الوحدة بدون أهداف.

وارتفع رصيد أبها، الذي حقق فوزه الخامس في المسابقة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 16 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد العدالة، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل فوز وحيد وتعادل وحيد، عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع).

وافتتح نواف عامر الصعدي التسجيل لمصلحة أبها في الدقيقة 12، فيما تكفل زميله التونسي سعد بقير بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ضمك مع ضيفه الوحدة في وقت سابق اليوم. وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد ضمك، الذي حقق تعادله الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات وهزيمة وحيدة، إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، رفع الوحدة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، علما بأن هذا هو التعادل الثاني الذي يحققه في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين و5 هزائم.