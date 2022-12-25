حصيلة جديدة لضحايا عاصفة ثلجية ضربت كل الولايات الأمريكية

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 28 قتيلا مع استمرار البرد القارس والرياح والثلوج خلال عيد الميلاد.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن العاصفة الشتوية لاتي تضرب مناطق عديدة ف يالولايات المتحدة خلفت إلى الآن 28 قتيلا.

ومساء السبت، أفادت شبكة "إن بي سي" نيوز بسقوط 23 حالة وفاة مرتبطة بالطقس حدثت في أوكلاهوما وكنتاكي وميسوري وتينيسي وويسكونسن وكانساس ونبراسكا وأوهايو ونيويورك وكولورادو وميشيغان، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن وفيات جديدة في ولاية أوهايو.

وتحطمت ثلاث سيارات بسبب سوء الأحوال الجوية، ولا يزال هناك أكثر من 180 ألف منزل وشركة أمريكية بدون كهرباء منذ أن دمرت العاصفة خطوط الكهرباء، حسب خدمة PowerOutage.

وأدت العاصفة بعيدا عن الضحايا إلى توقف خدمات كثيرة، فوفقا لـ "سي إن بي سي" وصل عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة إلى 5700 رحلة جوية أمريكية، وذلك عقب إلغاء ما يقرب من 2700 رحلة يوم الخميس، وإلغاء ما يزيد قليلاً عن 1000 رحلة ليوم السبت، ليرتفع العدد اليوم الأحد وفقا لسكاي نيوز إلى 2700 رحلة وإرجاء اكثر من 6200.

وفرضت إدارة الطيران الفيدرالية (إف إيه إيه) تأخيرًا لإزالة الجليد في عدد من المطارات الأمريكية، وقال وزير النقل بيت بوتيجيج، لـ "سي إن إن" إن نظام الطيران الأمريكي "يعمل تحت ضغط هائل مع عاصفتين مختلفتين ورياح شديدة تؤثر على المطارات في جميع أنحاء البلاد"، لافتا إلى أن نحو 10% من الرحلات الجوية الأمريكية ألغيت يوم الخميس.

في سياق متصل، ألغت شركة أمتراك للسكك الحديدية للركاب عشرات القطارات خلال عيد الميلاد، مما عطل سفر الآلاف في العطلات، وواجهت الطرق السريعة في الغرب الأوسط تأخيرات طويلة بسبب الطقس الثلجي أو حوادث الطرق.

وحثت السلطات في أجزاء من إنديانا وميتشيجان ونيويورك وأوهايو سائقي السيارات على تجنب السفر غير الضروري.

وتضرب عواصف ثلجية شديدة أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، للدرجة التي جعلت حاكمة نيويورك "كاثي هوكول" تصف العاصفة التي تضرب غرب الولاية بأنها "تهديد للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ".