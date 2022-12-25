أندية الدوري الممتاز يتمنون الشفاء العاجل لمصابي أحداث سوبر السلة

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وجه عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، رسائل دعم إلى مصابي أحداث مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، والذي أقيم على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس السبت.

وسقط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى، خلال مباراة نهائي سوبر السلة بين الأهلي والفريق السكندري، مما أسفر عن إصابة 27 مشجعا من جماهير الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «فيسبوك»، رسالة مقتضبة : «مجلس إدارة الأهلي وأعضاء وجماهير النادي، يتمنون الشفاء العاجل للمصابين من جماهير الاتحاد في مباراة السوبر لكرة السلة».

فيما كتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك على «فيسبوك»: «نادي الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لجميع مصابين حادث سوبر كرة السلة».

كما علق نادي بيراميدز على حادث مباراة سوبر السلة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «نادي بيراميدز يتمنى الشفاء العاجل لمصابي مباراة سوبر السلة».

فيما كتب الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي على «فيسبوك»، اليوم الأحد: «الإسماعيلي يتمني الشفاء العاجل لجماهير الاتحاد السكندري».

تحدث الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي على «فيسبوك»، عن حادث مباراة سوبر السلة، قائلا: «تابعنا بمزيد من القلق ، الحادث الذي تعرضت له جماهير نادي الاتحاد السكندري الشقيق خلال مباراة سوبر كرة السلة التي جمعت مساء أمس السبت بين الاتحاد السكندري والأهلي بصالة حسن مصطفى والذي أسفر عن عدد من الإصابات بين الجماهير».

وأضاف: «والنادي المصري إذ يعلن عن تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين إثر هذا الحادث».

كما كتب الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة على «فيسبوك»، رسالة مقتضبة: «غزل المحلة ومجلس إدارته وجمهوره يتمنون الشفـاء العـاجل للمصابيـن من جماهيـر نـادي الاتحـاد السكندري الشقيق في مبـاراة السوبـر المصري لكرة السلـة».

وأفاد نادي فاركو في بيان رسمي عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الأحد: «مجلس إدارة نادي فاركو يعرب عن حزنه للحادث الذي أصاب أسرة الرياضة المصرية في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري سوبر السلة.. ويتمنى الشفاء العاجل لمصابي نادي الاتحاد الشقيق وأن يحفظ الله كل أبناء الوطن».