محافظ الغربية يتفقد مشاريع الرصف والتطوير بطنطا وكفر الزيات

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية لمشاريع الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا وكفر الزيات، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

بدأ المحافظ جولته بتفقد طريق سوق المواشي بطول 3 كم والذي يعتبر محورا مروريا هاما يساهم في تخفيف الحركة على الطريق الزراعي للقادمين من القاهرة، حيث تابع خلال الجولة أعمال تدبيش جانب الطريق بطول كيلو و50 مترا، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بطريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات بمنطقة مثلث فرتا، حيث تابع المحافظ أعمال وضع البلدورات والانترلوك بالجزيرة الوسطى لمدخل المدينة إلى جانب أعمال التشجير والتجميل.

واختتمت الجولة بتفقد المحافظ أيضا لكل من أعمال توسعة شارع محب وأعمال رصف شارع حافظ وهبة والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة التي تربط وسط المدينة بمدخلها من جهة محافظة المنوفية، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير، بتحقيق أقصى اتساع ممكن للشارع وكذلك الإسراع من نهو الأعمال به.