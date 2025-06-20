سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أمريكية في قطر

سُحبت عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية من مدرج إحدى أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، على ما أظهرت صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، ما يحمي هذه المعدات من ضربات محتملة من طهران.

ولا تزال واشنطن تدرس خيار التدخل عسكريا في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وبين 5 و19 يونيو، فرغت قاعدة العديد الأمريكية في قطر بصورة شبه كاملة من الطائرات العسكرية الظاهرة، وفق ما أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية عائدة لـ"بلانيت لابز بي بي سي" حللتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان هناك نحو 40 طائرة عسكرية متوقفة على مدرج القاعدة في الخامس من يونيو، بما يشمل حاملات معدات كبيرة وناقلات جنود وطائرات استطلاع وطائرات عمليات خاصة من طراز سي-130 هيرقليس. لكن في صورة ملتقطة في 19 يونيو، لم يتبق سوى ثلاث طائرات نقل مرئية.

وكإجراء احترازي، نصحت الولايات المتحدة الموظفين بتوخي الحذر الشديد وتقييد الوصول موقتا إلى قاعدة العديد، وفق مذكرة مؤرخة الخميس نُشرت على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في قطر.

وتأتي هذه القرارات فيما يُتوقع أن يحسم الرئيس الأمريكي في غضون الأسبوعين المقبلين بحسب البيت الأبيض، موقفه بشأن تدخل أمريكي محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران التي قد ترد باستهداف القواعد الأمريكية الكثيرة في المنطقة.

وأكد الجنرال الأميركي المتقاعد مارك شوارتز الذي خدم في الشرق الأوسط ويعمل حاليا خبيرا في مؤسسة راند للأبحاث، لوكالة الصحافة الفرنسية أن قاعدة العديد، بفعل "قربها من إيران (أقل من 300 كيلومتر من الساحل الإيراني)، ستكون بطائراتها وقواتها ومرافقها معرضة للخطر بشكل كبير".

وأشار إلى أنه حتى من دون توجيه ضربة مباشرة على القاعدة، فإن مجرد تساقط شظايا قد يجعلها غير قادرة على تنفيذ أي مهمة. وفي مثل هذه الحالة، يجب تقليل المخاطر على القوات الأمريكية.

كما أن الطائرات التي أُخرجت من القاعدة منذ أوائل يونيو قد تكون نُقلت إلى حظائر في الموقع أو إلى قواعد أخرى في المنطقة.

ورفض مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية مناقشة أماكن تمركز الأصول بشكل محدد، لكنه قال: نظل ملتزمين بالحفاظ على الأمن العملاني أثناء تنفيذ مهمتنا بأعلى مستوى من الجاهزية وقوة الفتك والاحترافية.

وتعد هذه التحركات جزءا من تعبئة واسعة النطاق للقوات المسلحة الأمريكية في المنطقة منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو.

وثمة حاملة طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة، فيما تُسجل أيضا تحركات جوية كبيرة