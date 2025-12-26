ولاية ألمانية تدعو لفرض استخدام الأسماء الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي

دعت ولاية بافاريا الألمانية إلى إلزام متصفحي الإنترنت باستخدام أسمائهم الحقيقية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الرقمنة المحلي في ولاية بافاريا، فابيان ميرينج، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "إلزامية الظهور بالأسماء الحقيقية على وسائل التواصل يمكن أن تسهم في جعل ثقافة النقاش على الإنترنت أكثر تحضرا... حق حرية التعبير لا يشمل الأحقية في المجهولية – يجب أن يتحمل المرء مسؤولية تصريحاته، سواء في الواقع أو في الفضاء الرقمي".

وأكد ميرينج أن ما يعد جريمة على طاولة النقاش في الأماكن العامة يجب أن يُعاقب عليه القانون أيضا في الإنترنت.

وقال: "يجب أن يكون بالإمكان مقاضاة من يوجه إهانات أو تهديدات أو يمارس تحريضا في العالم الرقمي أيضا"، موضحا أن من يدرك أن أفعاله لن تمر بلا عواقب سيتصرف بمسئولية أكبر، وهو ما يمكن أن يسهم في "تنقية النقاشات العامة بشكل ملموس".

وشدد الوزير على أن الأمر لا يتعلق بتقييد الآراء، بل بتمكين دولة القانون من فرض إرادتها في الفضاء الرقمي، وقال: "الكراهية والتحريض لا يجب أن يختبئا خلف ستار المجهولية على الإنترنت".