إيران: الكيان الصهيوني سيدفع ثمن قتل قيادي بارز بالحرس الثوري في سوريا

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أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الاثنين، مقتل رضي الموسوي أحد قادة الحرس الثوري خلال العدوان "الصهيوني "الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن هذه الجريمة".

جاء ذلك في بيان أصدرته العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الإسلامية مساء اليوم الاثنين، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

وأشار البيان إن "السيد رضي كان أحد رفاق الشهيد الحاج قاسم سليماني ومسؤولاً عن اسناد جبهة المقاومة في سوريا".

كانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قصفا إسرائيليا قد استهدف مزرعة في شارع أبو طالب جنوب مدينة السيدة زينب على أطراف العاصمة دمشق.

وأكدت مصادر إيرانية في سوريا لـ(د.ب.أ) مقتل رضي موسوي.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، كثفت إسرائيل قصفها على مدينة السيدة زينب، أبرز معاقل القوات الإيرانية والعراقية واللبنانية في سوريا.