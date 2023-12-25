وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات بالجليل الأعلى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات أفيفيم وبرعام و يرؤون الإسرائيلية بالجليل الأعلى.



وذكر مراسل روسيا اليوم في لبنان بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب وطير حرفا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف "مرابض" للجيش الإسرائيلي ومستوطنة أفيفيم وموقع ‏الضهيرة العسكري جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء أحدث بياناته: "عند ‏الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم ‏الأحد.. استهدفت المقاومة الإسلامية مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية ‏المحتلة) بالأسلحة المناسبة، حيث تمت إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.