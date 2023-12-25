مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر: المستشفيات في شمال غزة خارج الخدمة والوضع يزداد سوءا

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن «الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا؛ بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون».

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن هناك تعطلًا لجميع المستشفيات في شمال غزة، منوهة أن «مركزًا واحدًا فقط في جباليا يقدم الخدمة الطبية».

ولفتت إلى أن مستشفى الأمل في خان يونس يعاني نقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى، قائلة إن هناك نحو 1.5 مليون نازح في جنوب غزة يعانون ظروفًا صعبة لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

وأوضحت أن الفلسطينيين في غزة يعانون نقص المياه الصالحة للشرب، وعدم توفر الغذاء والوقود، في الوقت الذي أعلنت فيه «الصحة الفلسطينية» عن أن المنظومة الصحية في جنوب غزة في انهيار مستمر، لافتة إلى أن شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا.