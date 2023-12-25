الأنوار تتلألأ وبابا نويل يجوب أروقة منتجعات جنوب سيناء السياحية احتفالا بالكريسماس

مظاهر احتفالية مبهجة تشهدها المنتجعات السياحية بمحافظة جنوب سيناء، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، حيث تلألأت الأنوار بمجسمات مختلفة، وتجول بابا نويل على الشواطئ وداخل أروقة الفنادق وحمامات السباحة، وانتشرت أشجار الكريسماس المضيئة في أماكن تجمعات السائحين، إضافة إلى الأجواء الخاصة بإعداد موائد الطعام والمشروبات بشكل جذاب داخل المطاعم.

وتشهد محافظة جنوب سيناء تشديدات أمنية بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى مدينة طابا، ويجري تفتيش جميع الوافدين إليها، والتأكد من هويتهم، إضافة إلى تأمين المدقات والطرق الجبلية على أعلى مستوى.

وتعالت أجراس الكنائس، وشهدت توافد مئات السائحين، للمشاركة في الطقوس الخاصة بالاحتفالات والطقوس التي تجري داخل الكنائس، لذا تشهد تشديدات أمنية على أعلى مستوى في محيطها.

قال أحمد مجدي، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير بشرم الشيخ، إن مظاهر الاحتفال بالكريسماس تتطور كل عام عن الآخر داخل منتجعات شرم الشيخ السياحية، لتواكب الاحتفالات العالمية بهدف جذب أكبر عدد من السائحين خلال هذا الموسم السياحي الهام، كون السائحين يفضلون قضاء إجازتهم في منتجعات جنوب سيناء السياحية لتمتعها بأجواء دافئة تتيح لهم ممارسة كل الرياضات المائية والشاطئية.

وأوضح "مجدي"، في تصريح اليوم الإثنين، أن من أهم مظاهر الاحتفالات بالكريسماس هو ارتداء زي بابا نويل وتوزيع الهدايا على السائحين خلال مرحهم على شواطئ البحر وحمامات السباحة، مع تشغيل الموسيقى، وفي المطاعم جرى إعداد أنواع الأطعمة التي يفضلها السائحون من مختلف دول العالم، مع توفير الأجواء المبهجة والتي منها وضع مجسم مصغر لبابا نويل، وتقديم بعض الأطباق على شكل شجرة الكريسماس، وتشكيل بعض الخضروات على شكل بابا نويل، مؤكدا أنه على الرغم من بساطة هذه الأشياء إلا أنها تنال استحسان السائحين بدرجة كبيرة، وتجعلهم أكثر سرورًا وبهجة.

وأكد أن إدارة كل فندق تقوم بوضع برنامج احتفالي متميز لجذب أنظار نزلائها خلال احتفالات الكريسماس، بعضها يتضن تنظيم الحجرات بشكل يتماشى من المناسبة، وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال، وتجول بابا نويل داخل أروقة الفنادق حامل الهدايا والمزمار مما يضفي البهجة والسرور على السائحين من مختلف الجنسيات والمراحل العمرية.

وأضاف أن الفقرات الاستعراضية الغنائية تحظى بنصيب كبير من هذه المظاهر، لكنها تبدأ ليلًا من خلال الحفلات الغنائية، وشو روسي وبرازيلي، وفلكلور شعبي، ثم الاحتفالات داخل خيمة الكريسماس الشهيرة التي تحرص الفنادق والكافيهات على إعدادها لاحتفالات السائحين داخلها حتى صباح يوم جديد.

ولفت إلى أن المنتجعات السياحية بشرم الشيخ تشهد إقبالًا من نحو 13 جنسية أجنبية حرصوا على الاستمتاع بالكريسماس في الأجواء الدافئة والمبهجة داخل منتجعات جنوب سيناء، مما يساعدهم على تنفيذ برامجهم السياحية المتنوعة من رحلات سفاري، ورحلات بحرية، وأنشطة مائية، وزيارة المقاصد السياحية الدينية، والأثرية، والترفيهية، والبيئية.