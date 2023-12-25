 مقتل شخصين وإصابة 29 آخرين في حريق شقة بكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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مقتل شخصين وإصابة 29 آخرين في حريق شقة بكوريا الجنوبية


نشر في: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 4:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 ديسمبر 2023 - 4:38 ص

قتل شخصان وأصيب 29 آخرون في حريق اندلع اليوم الاثنين في مبنى سكني في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 0457 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1957 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في الطابق الثالث من المبنى السكني الكائن في سول والمؤلف من 27 طابقا.

وجرى نقل رجلين في الثلاثينيات من العمر وامرأة في السبعينيات من عمرها إلى المستشفيات بسبب سكتة قلبية، وتوفي اثنان منهم في وقت لاحق.

وأصيب خلال عملية الإخلاء 28 شخصا بجروح، من بينها الاختناق بالدخان، ونقل 20 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتم إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي ثلاث ساعات حيث أرسلت سلطات الإطفاء 57 مركبة وأكثر من 200 فرد إلى مكان الحادث.

وفتحت الشرطة وسلطات الإطفاء تحقيقا في أسباب الحادث.


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