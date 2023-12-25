قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى زيارة لقطاع غزة اليوم، لافتًا إلى أنه «التقى بلواء احتياط موجود في الميدان».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الاثنين، أضاف نتنياهو، خلال اجتماع مع حزب الليكود: «عدت الآن من غزة، التقيت بلواء احتياط في الميدان، والجميع طلبوا شيئًا واحدًا فقط: ألا نتوقف ونستمر حتى النهاية».

وأشار إلى أن بلاده مستمرة في حربها على القطاع المحاصر، معقبًا: «سنعمق القتال في الأيام المقبلة، الحرب في غزة ستستمر وقتا طويلا ونهايتها ليست وشيكة».

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حزب الليكود سيجتمع في الكنيست مع جميع أعضاء الكنيست وبمشاركة نتنياهو، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب.

وانعقد اجتماع الحزب الأول قبل ثلاثة أسابيع، بعد انتقادات كثيرة داخل الحزب بأن أعضاء الكنيست ليس لديهم الوقت لمناقشة قضايا اليوم والمشاركة في النقاش مع نتنياهو فيما يتعلق بقضايا القتال.