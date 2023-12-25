تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بلدية المحلة بالدوري المصري

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أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، أحمد النادري، سيرجى اكا

خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل

ويجلس على دكة البدلاء كلا من:-

أحمد صبحي، محمد فتحي، محمود قاعود، إبراهيم حسن، أحمد سعيد، عماد فتحى، أمير مدحت ،معاذ الحناوي، عاصم صلاح.