ارتفاع الإنفاق العسكري لإسرائيل بمقدار 8 مليارات دولار العام المقبل

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال العام المقبل بمقدار 30 مليار شيقل على الأقل (3ر8 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في وثيقة قدمتها للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم، إنه من المحتمل وصول إجمالي ميزانية العام المقبل إلى 562 مليار شيقل، مقابل 513 مليار شيقل، وفقا للميزانية السابقة التي تم إقرارها في مايو الماضي.

وأضافت الوزارة أنه بالإضافة إلى الإنفاق العسكري، سيتم رصد 10 مليارت شيقل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية وزيادة ميزانية الشرطة وغيرها من الخدمات الأمنية وإعادة بناء المستوطنات في منطقة غلاف غزة التي تم تدميرها أثناء هجوم حركة حماس عليها في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه التقديرات تؤكد ارتفاع التكلفة المالية للحرب التي تخوضها إسرائيل، حيث استدعت مئات الآلاف من أفراد الاحتياط للخدمة العسكرية لتنفيذ هجومها البري على قطاع غزة في جنوب إسرائيل ونشر المزيد من القوات في الشمال لمواجهة تهديدات حزب الله اللبناني.