نتنياهو: لن ننجح في إعادة كل المحتجزين بدون الضغط العسكري

ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بذل كل مجهود ممكن لاستعادة المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وزعم في كلمة، خلال اجتماع للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن بلاده نجحت في إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز؛ بسبب الضغط العسكري.

وأضاف: «لن ننجح في إعادة كل المحتجزين بدون الضغط العسكري والعملياتي والسياسي.. نحن لن نوقف الحرب»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال إنه طلب من الرئيسين الصيني شي جين بينج، والروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل من أجل تحرير المحتجزين في غزة.

وأكمل: «نريد وقتا ويجب أن نواصل حتى النهاية، نحن لن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر من أجل إعادة المحتجزين وتحقيق الانتصار».