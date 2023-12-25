محافظ قنا: 50 ألف جنيه للمتوفى و25 ألف للمصاب فى حادث تصادم تريلا بعدد من السيارات

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصابي حادث تصادم سيارة تريلا مع ميكروباص، أدت إلى انقلابها واصطدامها مع تروسيكل وسيارة تاكسى بمنطقة كوبري الشيخ يونس، بمستشفى قنا الجامعي لاستكمال العلاج، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

ووجه الداودي بتوفير أوجه الرعاية الصحية للمصابين حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما التقى أسر المتوفين لتقديم الدعم لهم حتى استلام جثث ذويهم، رافقه الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور حجاجي منصور مدير عام المستشفيات الجامعية.

وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة البلاغ، أرسل مرفق إسعاف قنا عدة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات والعلاج الطبي اللازم، وحصر المصابين والضحايا، وتحرير محضر بالواقعة، حيث أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

كما وجه محافظ قنا، مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، وفقًا للإجراءات القانونية.