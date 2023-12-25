آلاف من أنصار المعارضة الصربية يتظاهرون في بلجراد ضد التزوير في الانتخابات المحلية

تظاهر عدة آلاف من أنصار المعارضة الصربية في بلجراد مساء اليوم الأحد، ضد ما يعتبرونه تزويرا واسع النطاق في الانتخابات المحلية التي جرت قبل أسبوع.

وكان هذا هو اليوم السابع من الاحتجاجات على التوالي ضد نتائج الانتخابات، واتجه المشاركون في المسيرة إلى قاعة مدينة بلجراد، التي حاولوا دخولها بالقوة.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وحقق الحزب التقدمي الصربي للرئيس ألكسندر فوسيتش انتصارات في الانتخابات البرلمانية والمحلية المبكرة في العديد من المدن ، بما في ذلك بلجراد، في 17 ديسمبر، ومع ذلك، فاز الحزب فقط بهامش ضيق في العاصمة.

ووفقا للمعارضة، فإن الحزب لم يتمكن من الفوز إلا بفضل "التلاعب واسع النطاق".

وأفاد مراقبو الانتخابات بوقوع مخالفات عديدة. وفي أحد الأمثلة، يقال إن أشخاصا نقلوا من الجزء الصربي من البوسنة والهرسك إلى ساحة بلجراد، حيث أدلوا بأصواتهم دون أن يؤذن لهم بذلك.

ونفى فوسيتش يوم الأحد اتهامات بتزوير الانتخابات.