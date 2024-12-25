تصدر محكمة جنح مستأنف إمبابة، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالتسبب في وفاة 16 فتاة وسيدة وإصابة 9 آخريات في حادث غرق معدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر، على أحكام الحبس الصادرة ضدهم.

وقضت محكمة جنح إمبابة بمعاقبة حضوريا المتهم الأول "محمد خ." سائق الميكروباص، والمتهم الثاني "مصطفى م." المسئول عن إدارة المعدية، وحضوريا توكيل رسمي عنه للمتهم الخامس "محمد ع." رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيابيا للمتهم الرابع "ربيع س." مستأجر المعدية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وبرأت المحكمة عامل المعدية غيابيا عن ذلك التهمتين.

وتضمن الحكم معاقبة المسئول عن المعدية، والعامل، والمستأجر، ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف على الحكم، وذلك عن كل اتهام في الاتهامات الخمس الموجه لهم "الإهمال والرعونة وعدم التراخيص وعدم مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة".

وألزمت المحكمة المتهمين "الأول سائق الميكروباص، والثاني مسئول المعدية، والخامس رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر" أن يؤدون تعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني.

_ تفاصيل القضية

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14222 لسنة 2024 جنح منشأة القناطر، للمتهمين "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى م." المسئول عن المعدية، و"معاذ م." عامل المعدية، و"ربيع س." مستأجر المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية لمنشأة القناطر، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة نحو 16 فتاة.

وفي 21 مايو الماضي تلقت النيابة العامة إخطارًا بسقوط ميكروباص، على متنه 25 سيدة وفتاة، من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب في منشأة القناطر، وبانتقال النيابة لمكان وقوع الحادث، تبين غرق 16 فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- ونجاة 9 فتيات بينهن مصابتين.

وكشفت التحقيقات أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، فيما كان الميكروباص أعلى المعدية وسقط في المياه.

وتبين أن سائق الميكروباص نزل تاركًا مقعده وتقاعس عن استخدام المكابح، في حين لم يُغلق المسئول عن تشغيل المعدية بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله من على سطحها، مما أسفر عن سقوط الميكروباص في المياه.

كما أوضحت التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.