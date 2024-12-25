محمد رضوان: شخصية رمضان حريفة تشبه عددا كبيرا من المصريين العاديين

قال الفنان محمد رضوان، إن شخصية "رمضان حريقة" شخصية تُشبة عدد كبير من المصريين العاديين، وكثير من المُشاهدين وجدوا أنفسهم فيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من رشحه لهذا العمل هو المُخرج أحمد الجندي الذي وثق في قدرته على تقديم عمل كوميدي، معتبراً أن عرض المُسلسل خارج السباق الرمضاني يُمثل فرصة ليحظى بمُشاهدة مُتأنية تصب في صالحه بصورة كبيرة.



"موضوع عائلي" يبدأ عرضه غدا على منصة شاهد، وهو فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضا في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، سامح جمال، ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، كل من نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.