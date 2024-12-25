رئيس الإمارات ووزير خارجية تركيا يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع اتساع الصراع في المنطقة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في المجالات المختلفة، في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

ونقل وزير الخارجية التركي، إلى بن زايد في بداية اللقاء، تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس الإماراتي تحياته إلى نظيره التركي، وتمنياته لبلده دوام النماء والتطور.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية التركي، المستجدات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدين في هذا السياق موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.