قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنزيد معدل الهجمات ضد الحوثيين

صرح قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومير بار، اليوم الأربعاء، بأن قواته العسكرية الجوية هاجمت جماعة الحوثي في اليمن ثلاث مرات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اللواء تومير بار، قوله إنه رغم مهاجمة قوات سلاح الجو للحوثيين في اليمن لثلاث مرات، فإن إسرائيل ستواصل استهدافهم وستزيد من وتيرة وشدة الهجمات بقدر الضرورة.

وأفاد اللواء تومير بار، بأن قيادة سلاح الجو أكملت تقريرها بشأن تحقيقات عملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، من خلال فريق مستقل.

وذكر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أن هذا التحقيق عميق وشامل وسيعرض في نهاية اكتماله على الجمهور بطريقة شفافة ومهنية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تنفيذها عملية عسكرية ضد هدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل، وفي إطارِ الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وقالت الجماعة، إنها استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع «فلسطين2».