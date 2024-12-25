 كازاخستان: مقتل 42 شخصا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرجح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كازاخستان: مقتل 42 شخصا في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية على الأرجح

موسكو - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 ديسمبر 2024 - 11:14 ص

قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان، إنه من المرجح أن 42 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، إن الطائرة من طراز "إمبراير 190" هبطت اضطراريا في مطار أكتاو.

وقال مسئولون كازاخستانيون، إن أكثر من 50 من رجال الإنقاذ موجودون في مكان الحادث حيث أخمدوا حريقا في موقع الحادث.

ولم يتم تأكيد عدد الأشخاص على متن الطائرة بعد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطائرة كانت تقل 67 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. 

 


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