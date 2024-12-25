قال الفنان طه دسوقي، إنه يعتبر مسلسل "موضوع عائلي" "وش الخير" عليه، وعلى عدد كبير من الفنانين، موضحا أن شخصية حسن في الأحداث قريبة منه في الحقيقة، فهو بالفعل حاول أن يُصبح ممثلاً وبدأ بأدوار صغيرة في التمثيل، وقدم مُحاولات مُختلفة في الستاند آب كوميدي وهو ما يتشابه مع تجربته الفعلية.

يضيف طه الدسوقي في تصريحات صحفية: أن هناك حالة من التفاعل بينه وبين رنا رئيس وماجد الكدواني وقد أحب الجمهور هذه التركيبة، مرجعا نجاح هذا العامل بشكل أساسي إلى المخرج أحمد الجندي، ويرى نفسه محظوظاً بالعمل معه في هذه المرحلة من حياته المهنية "ليتعلم الكثير منه وليُضيف له خبرات كبيرة".

يؤكد طه دسوقي، أنه يظهر في هذا العمل، كأب لأول مرة على الشاشة، وهو ما سبب له بعض المُفارقات الطريفة، ويأمل أن يلقى الموسم الجديد نفس نجاح الموسمين السابقين وأن يشكل إضافة مهمّة لمشواره الفني.



"موضوع عائلي" يبدأ عرضه غدا على منصة شاهد، وهو فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضا في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، سامح جمال.

ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، كل من نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي"، مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.