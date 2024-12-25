ماجد الكدواني: ابنتي متأثرة بشخصيتي في مسلسل موضوع عائلي وتناديني في المنزل باسم إبراهيم

قال الفنان ماجد الكدواني إنه فخور بالمُشاركة في مسلسل "موضوع عائلي" من موسمه الأول وصولاً إلى الثالث، مؤكداً أن شخصية "إبراهيم" قريبة منه، وأنه بالفعل يعشق المطبخ، وأحياناً يقوم بالطبخ في منزله برفقة ابنه. ونتيجة لتعلقهم بالعمل في الواقع، أصبحت ابنته مرتبطة بشخصية "إبراهيم المُحمدي" لدرجة أنها تُناديه بـ"إبراهيم" في المنزل.

وأضاف الكدواني في تصريحات صحفية أن هناك مسؤولية كبيرة يحملها على عاتقه هو وفريق العمل تدفعهم إلى تقديم عمل يتوجه إلى العائلة. وأشار إلى أن المُسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المُشاهدين في العالم العربي، خصوصاً الأطفال، وهو ما يُحملهم مزيداً من المسؤولية، مرجعاً النجاح في الوقت نفسه إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور وثقته فيما يتم تقديمه.

وأكد الكدواني أن المسلسل أعاده إلى الدراما التلفزيونية مرة أخرى، بالإضافة إلى أنه أفرز نجوماً ووضعهم في دائرة الضوء، وهو ما يُحسب للمخرج أحمد الجندي والمُنتج أحمد الجنايني. وشدد على أنه مُتفائل بهذا الموسم، بعد انضمام شخصيات جديدة إليه ستُضيف للأحداث التي تأخذ منحى مختلفاً مع الاحتفاظ بالطابع العائلي للحلقات ومع التطور العام للشخصيات.

"موضوع عائلي" فكرة وإخراج أحمد الجندي، الذي يشارك أيضاً في الكتابة إلى جانب محمد عز الدين، وكريم يوسف، وسامح جمال.

ويشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني كلٌ من نور، ومحمد شاهين، وطه دسوقي، ورنا رئيس، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وياسمينا العبد، بالإضافة إلى ظهور خاص لرانيا يوسف.

وتتواصل الأحداث في الموسم الثالث من "موضوع عائلي" مع "إبراهيم" (ماجد الكدواني)، بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة. وفي الوقت ذاته، تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.



