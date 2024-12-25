شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على محيط مدرسة تأوي نازحين بحي الشيخ رضوان غرب غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل بينهم طفل، وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات الاحتلال محيط مدرسة «الموهوبين» التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,338 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,764 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.