وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيظل مسيطرا أمنيا على قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، إن «الجيش سيظل مسيطرا أمنيا على قطاع غزة».

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها كاتس، خلال تواجده بمحور فيلادلفيا في غزة.

وأشار إلى أن «بلاده حريصة على عدم بقاء حماس في السلطة والقضاء على قدراتها العسكرية».

ولفت إلى اعتزام بلاده إقامة مناطق عازلة ومواقع سيطرة في غزة لضمان أمن المستوطنات، مؤكدًا الحرص على «تحقيق أهداف الحرب بإطلاق سراح جميع المختطفين وهزيمة حماس»، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تراجع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عن تفاهمات جرى التوصل إليها بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس بـ«الكذب»، مشيرًا إلى أنها مستمرة في وضع العراقيل التي تحول دون إتمام الاتفاق.

وأشار إلى أن «تل أبيب ستواصل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المحتجزين لدى المقاومة».

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي.

وأضافت الحركة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، أنها أبدت المسئولية والمرونة خلال المفاوضات، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.