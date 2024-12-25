«أهلي 2005» يفوز على مودرن سبورت بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2005، خارج ملعبه على مودرن سبورت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف الأهلي عن طريق محمود لبيب، قبل أن يسجل مودرن سبورت هدف التعادل، وسجل للأهلي خلال ركلات الترجيح كل من معتز محمد وحسام عادل وأحمد وحيد وإسلام عبد الله، بينما أهدر فارس خالد، وتصدى الحارس حازم جمال لإحدى الركلات من لاعبي الفريق المنافس.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 25 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، مسجلًا 21 هدفًا مقابل 5 في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.