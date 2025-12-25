استقرار الفائدة على المدخرات في ألمانيا عند مستويات أقل من معدل التضخم

من المتوقع بقاء معدلات الفائدة على الادخار في ألمانيا مستقرة حتى منتصف العام المقبل على الأقل، على الرغم من أنها حاليا أقل من معدل التضخم، مما يعني انخفاض قيمة المدخرات.

ووفق أحدث البيانات المتاحة بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر الماضي 3ر2% في حين تقدم معظم البنوك فائدة على الودائع أقل من هذه النسبة.

لا يتوقع اقتصاديون حاليا انخفاضا إضافيا في أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو، بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لأربع مرات متتالية. هذا يعني أن سعر الفائدة على الودائع، بالنسبة للمدخرين والبنوك، سيظل عند 2% مع بداية العام الجديد.

ومع ذلك كان سعر الفائدة على الودائع في ربيع عام 2024 أعلى بمرتين عن السعر الحالي حيث بلغ 4%.

وكما هو الحال مع مراقبي السوق الآخرين، يتوقع موقع فيريفوكس الإلكتروني لمقارنة أسعار الفائدة استمرار أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة حتى منتصف عام 2026 على الأقل.

ويتوقع أوليفر ماير، المدير الإداري لشركة فيريفوكس للمقارنات المالية، أن تظل أسعار الفائدة على الأموال المودعة لليلة واحدة والودائع لأجل قصير إلى متوسط مستقرة نسبيا في السوق.

ووفقًا لتقرير فيريفوكس، فإن عروض الودائع لأجل لمدة عامين، المتاحة حاليا على مستوى ألمانيا، تُدرّ عائدا متوسطًا قدره 04ر2% حتى 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وبعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي مرحلة سعر الفائدة الصفرية في صيف 2022، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل لمدة عامين إلى متوسط ​​39ر3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم انخفضت مجددا إلى أقل من 2% في أعقاب انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية. وقد توقف هذا الاتجاه التنازلي منذ الخريف.