أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و201 ألف و230 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و201 ألف و230 فردا، من بينهم 860 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11456 دبابة، و23801 مركبة قتالية مدرعة، و35435 نظام مدفعية، و1579 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1263 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و94797 طائرة مسيرة، و4107 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و71274 من المركبات وخزانات الوقود، و4029 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.