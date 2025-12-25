روسيا: حريق في ميناء تيمريوك النفطي إثر هجوم بطائرة مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• النيران امتدت إلى مساحة 4000 متر مربع وفق المركز العملياتي لمنطقة كراسنودار

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، تدخل فرق الإطفاء لإخماد حريق اندلع في خزان نفطي بميناء تيمريوك التابع لمنطقة كراسنودار إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وقال المركز العملياتي لمنطقة كراسنودار، في بيان، إن "حريقا اندلع في خزاني نفط في ميناء تيمريوك نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة".

وأضاف أن النيران امتدت إلى مساحة 4000 متر مربع، وأن جهود مكافحة الحرائق لا تزال جارية.

ولم يذكر البيان وقوع إصابات بشرية جراء الهجوم.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنى التحتية للطاقة باستخدام طائرات ومركبات بحرية مسيرة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.