تطرح شركة «ڨاو للاستثمار والتطوير العقارى» أول مشروعاتها بالعاصمة الادارية للبيع خلال الشهر الحالى، بإجمالى مبيعات متوقعة 1.1 مليار جنيه، تبعا لتصريحات عمرو عاشور ــ رئيس مجلس ادارة الشركة.

أضاف عاشور لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن المشروع عبارة عن مبنى إدارى بارتفاع 7 أدوار يضم 298 وحدة بمساحات تبدأ من 48م2 تسلم كاملة التشطيب بإجمالى مساحة 34 ألف متر مربع فى الحى المالى بالقرب من منطقة البنوك والحى الحكومى والوزارات

تخطط الشركة لتسويق لمشروع «سولاس» من خلال اربع مراحل بيعية، كل مرحلة مدتها 6 أشهر، تبعا لتصريحات عاشور، مضيفا أنه تم الانتهاء من التصميمات وأنهم بصدد استخراج التراخيص للبدء فى عملية الانشاءات المخطط أن تبدأ فى النصف الثانى من العام الجارى وتنتهى فى 2022 بإجمالى 700 مليون جنيه.

وعن طرق السداد التى تقدمها الشركة للعملاء، قال عاشور إن التعاقد على وحدات المشروع بسداد 10% مقدم والباقى بتسهيلات حتى 7 سنوات.

وقال عاشور إن الشركة تهدف للاستثمار فى تطوير وتسويق المشروعات التجارية والادارية فالمتوقع أن تكون الاكثر نموا خلال الفترة القادمة.

اضاف ان الشركة تدرس عدة فرص استثمارية للتعاقد على احداهما خلال عام، والمرجح ان يكون فى العاصمة الادارية، حيث جار المفاضلة بين عدة فرص فى الانشطة التجارية والادارية والطبية.

تابع، انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الادارية فى منتصف 2020، من شأنه خلق نمو فى الخدمات المختلفة، وبالتالى تزايد الطلب على الانشطة الادارية والتجارية والطبية، قائلا «العاصمة الادارية هى افضل الفرص الاستثمارية مستقبلا وفى الوقت الحالى».

ويرى عاشور أن عائد الاستثمار التجارى والادارى اعلى من السكنى الذى يعانى من وفرة المعروض وتركيز المطورين على شريحة الاسكان الفاخر التى لا تمثل سوى 15% من السوق مقارنة بالاسكان المتوسط الاقل عرضا واكثر طلبا وبالتالى يجب ان يكون محل تركيز من جانب شركات التطوير العقارى.