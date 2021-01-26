جمعية أصحاب المدارس الخاصة: المصروفات قد تؤجل على أقساط ولكن لن تلغى

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بمصر، أن هناك نوعين من المدارس بعضها دولية وآخرى خاصة، متابعًا: «70% من المدارس الخاصة مصاريفها أقل من 6 آلاف جنيه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن المدارس الخاصة تعانى بسبب أزمة كورونا، موضحًا أن مواردها محدودة ولا تفي بما لديها من متطلبات كمصروفات وتأمينات وضرائب.

وأوضح أن هناك30% أخرى من المدارس تقوم على علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، متابعًا: «لو ولي الأمر مش قادر يدفع المصروفات يتوجه للمدرسة وستؤجل المصروفات والعلاقة تعاقدية ومن الممكن تأجيل الأقساط».

وذكر أن المدارس الخاصة قد تؤجل المصروفات على أقساط ولكن لن يتم إلغائها، قائلًا: «لو محفظناش على المدارس الخاصة مش هتقدر تكمل، وعندنا 3.5 مليون طالب حال استمرار المعاناة وعدم القدرة سيتم تحويلهم للمدارس العامة وفي حلول كثيرة علشان المدارس تكمل».