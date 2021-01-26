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ثنائي هجومي للمقاولون العرب في مواجهة سموحة بالدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 4:08 م

أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة سموحة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل المقاولون العرب، قبل مباراة اليوم، المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ويدخل المقاولون العرب مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة  المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين وحسن الشامي.

خط الوسط: باسم علي، وسيم النغموشي، أحمد دوادا ومحمد مجلي.

الهجوم: لويس إدوارد وسيف الجزيري.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن محمود شاهين، خالد الحسيني، فادي نجاح، أحمد شكري، كريم مصطفى، يوسف الجوهري، عبد الرحمن خالد جبنة، هيثم الجويني ويوسف حسن.


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