الصين: تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا و82 إصابة بينها 69 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الثلاثاء/ تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في مقاطعة "جيلين" خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 82 إصابة جديدة بينها 69 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 53 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و7 حالات في مقاطعة جيلين و5 حالات في مقاطعة خبي وحالتين في كل من بكين وشنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89197 حالة وعدد الوفيات إلى 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 13 تم تسجيلها بواقع 8 حالات في شنجهاي، وحالتين في قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من فوجيان وهونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4624 حالة غادر منها 4332 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 46 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82676 شخصا، وأن 38443 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 57 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 956 حالة منها 283 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10158 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 171 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 47 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 889 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9056 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 787 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، طالب مجلس الدولة (مجلس الوزراء) جميع سكان المناطق عالية المستوى لخطورة كوفيد-19 أن يبقوا في أماكن إقامتهم الحالية لمنع انتشار الوباء، مشيرا إلى أنه للمغادرة من منطقة متوسطة الخطورة، يجب الحصول على إذن من السلطات المحلية للوقاية من الوباء ومكافحته، مع ضرورة تجنب من يعيشون في المناطق منخفضة الخطورة السفر خلال عطلة عيد الربيع القادمة (العام القمري الصيني الجديد المقرر يوم 12 فبراير) إلا إذا لزم الأمر.