محافظ سوهاج يشهد حفل مديرية أمن سوهاج بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الذي أقامته مديرية أمن سوهاج، بقاعة نادي الشرطة الشرقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لأعياد الشرطة.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من قيادات مديرية أمن سوهاج، والشخصيات العامة.



وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها مجموعة من الفقرات الفنية لقصر ثقافة سوهاج، وفرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة أسيوط، وفيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2021م.



وأهدى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، وكرم عددا من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة.