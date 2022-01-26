الأمن العام يضبط تشكيل عصابي ارتكب 10 وقائع سرقة توكتوك بـ4 محافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنوفية، من ضبط تشكيل عصابي ارتكب 10 وقائع سرقة مركبات "توكتوك" بـ4 محافظات.

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة مديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء عبدالله جلال مدير المباحث، إلى تكوين شخصين -لهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم- تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "توكتوك".

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بمنزل أحدهما، وبحوزتهما (فرد محلى - طلقتين لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").

وضُبط داخل المنزل، مركبتين توكتوك مُبلغ بسرقتهما بدائرتى مركز شرطة تلا بالمنوفية وقسم شرطة قليوب بالقليوبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب 10 وقائع بدوائر (مراكز شرطة الشهداء وبركة السبع بأشمون محافظة المنوفية، بلقاس بالدقهلية، طنطا بالغربية، قسمى شرطة أول شبرا الخيمة وقليوب بالقليوبية)، وأضافا بتصرفهما فـى المسروقات بالبيع لعملائهما (3 عاطلين محددين، مقيمين بدائرة مركز شبراخيت بالبحيرة).

وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف المتهمين وضبطهما، كما أرشدوا عن 8 مركبات "توكتوك" بمخزنين خاصين باثنين منهم، كائنين بدائرة مركز شبراخيت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.