طور فريق من الباحثين البريطانيين، في كلية الطب جامعة "ليدز" في بريطانيا، نظام للذكاء الاصطناعى (AI) يمكنه تحليل فحوصات العين التي يتم إجراؤها خلال زيارة روتينية لعيادة طبيب العيون، وتحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأدرك الباحثون أن التغيرات التي تطرأ على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، بمثابة مؤشرات دالة على وجود أمراض في الأوعية الدموية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك مشاكل في القلب، واستخدموا تقنيات التعلم العميق لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على قراءة فحوصات شبكية العين تلقائيًا وتحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية في العام التالي.

وأفاد الباحثون بأن نظام الذكاء الاصطناعى يتمتع بدقة تتراوح ما بين 70 إلى 80%، ويمكن استخدامه كآلية إحالة ثانية لفحص متعمق للقلب، وقام الباحثون - أثناء عملية "التعلم العميق" - بتحليل نظام الذكاء الاصطناعي، وإجراء فحوصات لشبكية العين ومسح القلب لأكثر من 5 آلاف شخص.

وتمكن نظام الذكاء الاصطناعي، من تحديد الارتباطات بين الأمراض في شبكية العين والتغيرات في قلب المريض، فبمجرد التعرف على أنماط الصورة، يمكن للنظام تقدير حجم وكفاءة ضخ البطين الأيسر، من خلال فحوصات الشبكية وحدها؛ لاسيما مع ارتباط تضخم البطين بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب،

ومن خلال المعلومات المتعلقة بالحجم المقدر للبطين الأيسر وكفاءة ضخه جنبًا إلى جنب مع البيانات الديموجرافية الأساسية حول المريض (عمره، وجنسه) يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي أن يتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الأشهر الـ12 اللاحقة.