جوجل يُحيي الذكرى الـ79 لميلاد سندريلا الشاشة العربية

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، بالذكرى الـ79 لميلاد سندريلا الشاشة العربية، الفنانة الراحلة سعاد حسني.

ووضع "جوجل"، صورا متنوعة لسعاد بديلا لشعاره، وبالضغط على تلك الصور يأخذك المحرك إلى مجموعة من الروابط التي تحكي وتسرد كل المعلومات الخاصة بالفنانة الراحلة، وأبرز أعمالها.

يذكر أن سعاد حسني من مواليد 26 يناير 1943، بحي بولاق بالقاهرة، وعملت في الفن وهي طفلة صغيرة مع "بابا شارو"، ثم قدمت عدة أدوار متنوعة، حتى لمع نجمها وأصبحت من أشهر فنانات جيلها، ولُقبت بـ"سندريلا الشاشة العربية"، لما تميزت به أدوارها من خفة وأنوثة.

وقدمت سعاد نحو 92 عملا فنيا، تنوعت بين السينما والتلفزيون، ومن بينها: "السبع بنات، مفيش تافهم، إشاعة حب، السفيرة عزيزة، شقاوة بنات، الجريمة الضاحكة، صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، شفيقة ومتولي"، ومسلسل "حكايات هو وهي".

وتوفيت السندريلا، في 21 يونيو 2001، بلندن في المملكة المتحدة، في ظروف غامضة.